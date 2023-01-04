Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 4 Ocak 2023 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN YÜZDE 25'LİK ARTIŞ YÜZDE 30'A ÇIKARILDI

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Müjdeyi AK Parti TBMM Grup toplantısında veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 TL'den 5 bin 500'e yükseltilirken Erdoğan, "Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. Zam oranının beklentilerin altında kaldığı eleştirilerinin ardından bugün AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'te 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi.

Z KUŞAĞIYLA ANKET YAPILDI, SIRALAMA KOMPLE DEĞİŞTİ! İŞTE SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

ORC Araştırma tarafından Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerle yapılan ankette yüzde 21.7 ile birinci parti CHP çıktı. İYİ Parti'nin yüzde 17.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada AK Parti yüzde 13.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor. Anket şirketleri ise hem isimler hem de partiler üzerinden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

CAMİ İÇERİSİNDE POZ VERDİĞİ İDDİASIYLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN EDA TAŞPINAR İFADE VERDİ

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Taşpınar, ifadesinde "İbadethane olduğunu bilmiyorum, çekenler de beni uyarmadı. Özür dilerim. Fotoğrafları korktuğum için kaldırdım" dedi.

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

RONALDO'DAN İMZA TÖRENİNDE OLAY GAF! SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİĞİNİN FARKINDA BİLE DEĞİL

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo için düzenlediği imza töreninde Portekizli yıldız büyük bir gafa imza attı. 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan yerine "Güney Afrika'ya geldim." ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, kendisi için düzenlenen törende yaptığı gafla şaşkınlık yarattı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.