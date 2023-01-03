Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 OCAK 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞINI YÜZDE 25 OLARAK BELİRLEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini aralıkta yüzde 1,18, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Bu gelişmenin ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak refah payına çevrilmişti.

ERDOĞAN DUYURDU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE İŞTEN ÇIKARILANLAR YASAL DÜZENLEME İLE İŞLERİNE DÖNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılanların yasal düzenleme ile işlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın verdiği müjde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yüzlerce personelin sözleşmesini çeşitli sebeplerle fesheden Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

KISMETSE OLUR'DA BÜYÜK KAVGA! OĞULCAN "SEVGİLİNİ ÇALDIM" DİYEN ZEYD'E SALDIRDI

Kısmetse Olur'un dün yayınlanan bölümünde Zeyd ve Oğulcan arasında kavga çıktı. Oğulcan'ın kız arkadaşı Cansel'i kucağına alarak havuza atan Zeyd'in "Sevgilini ödünç aldım" sözleri tansiyonu yükseltti. Çılgına dönen Oğulcan ile Zeyd arasında temaslı bir kavga yaşanırken araya giren diğer yarışmacılar, ikili sakinleştirmeye çalıştı. Gün sonunda ikilinin kavgası hakkında konuşan sunucu Öykü Serter, yarışmacılara uyarı cezası verdi.

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tansiyon yükseldi. Cansel ile aşk yaşayan Oğulcan ile Zeyd arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SÖZLEŞME İFŞA OLDU, YER YERİNDEN OYNADI! RONALDO, SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Al Nassr ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki özel madde herkesi şaşırttı. Portekizli yıldız, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda sezon sonu Premier Lig ekibine kiralık olarak transfer olacak. Al Nassr ve Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait olması bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılıyor.

Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir maddenin olduğu belirtildi.

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