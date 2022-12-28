Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
Gündem Haberleri
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 28 Aralık 2022 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kameralar karşısına geçti. İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren Bakan Soylu, "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın İBB soruşturmasıyla ilgili basın açıklaması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi. Açıklamanın ardından kameralar karşısına çıkan Bakan Soylu ise önemli açıklamalar yaptı. Soylu, İmamoğlu'nun bir süre önce kendisini arayarak yardım istediğini söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı canlı yayında sarf ettiği "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözleri MHP'nin büyük tepkisini çekti. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Teşbihte kusur olmaz; 'Akılsız iti yol kocatır' der atalarımız. Akılsız politikacıyı da kifayetsiz hırs bitirir. Tükenmişlik sendromunun yiyip bitirdiği Davutoğlu için 2023 Haziran'ında sandık, siyaset musallası olacak" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Bahçeli küçük aklıyla 'altılı masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor. Başka zaman Kılıçdaroğlu'nu savunmuyor da şimdi neden savunuyor, yeni mi aklına geldi" dedi.
Geçirdiği beyin kanaması sonrası 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir haber geldi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, "Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dedi.
Bir dönemin efsane ismi Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda düşerek başını yere vurdu. 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Işık, 8 yıl önce girdiği komadan çıkamadı. Sevilen oyuncunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi.
2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmişti. Jose Mourinho ile anlaşma zemini arayan Portekiz'e Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un açık kapı bıraktığı iddia edildi.
Süper Lig ve Avrupa'da başarılı gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi.
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