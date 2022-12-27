Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 ARALIK 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

"ERDOĞAN'A MEYDAN OKUYORUM" DEMİŞTİ! KILIÇDAROĞLU'NUN "SEÇİME GİDELİM" ÇAĞRISINA AK PARTİ'DEN YANIT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" dedi. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, İBB bünyesinde çalışan bazı personeller için başlatılan soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN "HDP KAPATILIRSA VEKİLLERİ DEVA'YA GEÇECEK" SÖZLERİNE YANIT

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski CHP'li Mehmet Sevigen'in "HDP kapatılırsa milletvekilleri DEVA'dan seçime girecek" iddiasına yanıt verdi. Babacan, "Asılsız, topyekun yalan" dedi.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Doğu'daki aşiret liderlerinden aldığını öne sürdüğü bir bilgiyi paylaştı. Sevigen, HDP'nin kapatılması durumunda yeni bir parti kurulmayacağını ve milletvekillerinin DEVA Partisi listesinden seçime gireceğini söyledi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA DAMGA VURAN EZEL BAYRAKTAR, KISMETSE OLUR'A KATILMA KARARI ALDI

Kanser hastası yengesinin tedavi parasını alarak harcadığı için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ezel Bayraktar, yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasına katılacağını söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ismi önceden Ömer olan ve sonrasında ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren gencin, kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını harcaması gündeme oturdu. Günlerdir programda yengesine olan borcunu nasıl ödeyeceğini bulmaya çalışan Bayraktar'ın yeni adresi belli oldu.

MESSİ'YE CRİSTİANO RONALDO SORULDU! VERDİĞİ CEVAP KARŞISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR VAR

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, katıldığı bir programda verdiği cevapla futbolseverleri mest etti. Dünyanın en iyi oyuncuları sorulan Messi, Cristiano Ronaldo'nun içinde olmadığı bazı yıldızların adını saydı. Arjantinli futbolcu, Ronaldo'nun neden listede olmadığı sorulduğunda ise "Onu benimle birlikte listeden çıkardım." cevabını verdi. Bu ifadeler sonrası futbolseverler, "Tüylerimiz diken diken oldu" sözleriyle ağlayan yüz emojili paylaşımlar yaptı.

Futbol dünyasının belki de gelmiş geçmiş en büyük rekabetini futbolseverlere izleten Messi ile Ronaldo, saha dışında ise birbirine büyük saygı duyan iki dünya yıldızı. Son olarak Arjantinli yıldızın bir programda Ronaldo için söyledikleri aralarındaki dostluk ve saygı bağının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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