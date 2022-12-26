Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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26 ARALIK 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'İN "SARAÇHANE İÇİN İZİN ALDI DİYENİ ÇARPARIM" SÖZLERİNE YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane'ye gitmek için izin aldığı yönündeki iddialara "Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" sözleriyle yanıt vermişti. Akşener'in gündem yaratan sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masada birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ve 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararının ardından Saraçhane'de toplanmalarına ilişkin 'izin aldı' iddialarına sert tepki göstermiş ve "Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?" demişti.

BAKAN MUŞ 4 ZİNCİR MARKETİN YÖNETİCİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ! PAYLAŞIMI GÖREN HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Asgari ücretin açıklamasının hemen ardından fırsatçılar harekete geçti ve marketlerde etiketler değişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise bugün 4 zincir marketin yöneticisini ağırlayarak kendilerine uyarılarda bulunduklarını belirtti. Artık "uyarı"dan fazlasının yapılması gerektiğini düşünen vatandaşlar ise bu paylaşımın altında tepkilerini dile getirdi.

Asgari ücretin 8.506 TL olarak açıklanmasının ardından marketlerde etiketler bir anda değişmeye başladı. Bu fırsatçılık vatandaşı canından bezdirirken Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve marketlere yönelik denetim başlatıldığını duyurdu.

4 MARKET YÖNETİCİSİ SÖZLÜ OLARAK DA UYARILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da 4 ulusal zincir marketin yöneticisini makamında ağırladı ve kendilerinin etiketler konusunda uyarıldığını söyledi. Muş'un tweet'inde "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

2 SALATA İÇİN 926 TL'LİK HESAP ÖDEYEN DEMET AKALIN İSYAN ETTİ: KİMSE SALAK DEĞİL

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba isyan etti. İki salata ve iki içecek için ödediği hesaba sinirlenen şarkıcı, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.

Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

NUSRET'İN ÇÖKÜŞÜ DEVAM EDİYOR! BİR DARBE DE FIFA BAŞKANI INFANTİNO'DAN GELDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup ederek Dünya Kupası'ndaki görüntüleri ile alay konusu olan Nusret Gökçe'yi takipten çıkardı.

Arjantin-Fransa maçı Nusret'e yaramadı... Messi ile arasında geçen olay nedeniyle dünya gündemine oturan Nusret'e bir darbe de FIFA Başkanı Infantino'dan geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın dostluğu olduğu bilinen Nusret'in arası açıldı. FIFA Başkanı Infantino, sosyal medya hesaplarından Nusret Gökçe'yi takipten çıktı. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en ünlü futbol turnuvasından men edilen Nusret'e gelen üst üste darbeler ünlü ismin moralini bir hayli bozdu.

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