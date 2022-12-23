Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 ARALIK 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS'TE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. BFM TV, polisin 69 yaşındaki silahlı kişiyi tutukladığını açıkladı.

AKŞENER'DEN "KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI MASAYA GELİRSE NE DERSİNİZ?" SORUSUNA YANIT! TOPU TACA ATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelirse ne dersiniz?" sorusunu da yanıtladı. Soruya net bir yanıt vermeyen Akşener, "Farz-ı mahal denir buna. Gelsin konuşalım. Gelmeden konuşmak mümkün olmaz. Her şeyi partimizle konuştuğumuz için ona göre bir bakış açısı olacak" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kendisi hakkındaki Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin de konuşan Akşener, "Ben daha önce de bunu dile getirdim. Cumhurbaşkanı adaylığından feragat ediyorum. Ben Başbakanlığa adayım" dedi.

PAKİZE SUDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIRKEN GÖZLER ESKİ PARTNERİ SABA TÜMER'İ ARADI

Beynine pıhtı atması sonucu felç geçirip tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Pakize Suda, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende gözler Suda'nın eski partneri Saba Tümer'i aradı. Törene katılamayan Tümer'in Ankara'daki bir etkinlikte konuşma yaptığı öğrenildi.

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Pakize Suda, 21 Aralık beynine giden ana damarlardan birini pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suda, bugün Muğla'da kılınan cenaze namazının ardından Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken gözler eski partneri Saba Tümer'i aradı.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ TARİHİ FİNAL TEKRAR MI EDİLECEK? FRANSIZLAR BEKLENEN HAMLEYİ YAPTI

Fransızlar, Dünya Kupası finalinin uzatma devrelerinde Arjantin'in skoru 3-2'ye getirdiği golde kural hatası olduğunu iddia etmişti. Lionel Messi'nin topu filelerle buluşturduğu anda yedek kulübesinden Arjantinli futbolcuların saha içinde olduğu görüntülerin kural hatasına sebep olduğunu belirten Fransızlar, Dünya Kupası finalinin tekrar edilmesi için 200 bin imza topladı.

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin uzatma devrelerinde Messi topu ağlarla buluştururken, Fransızlar golde kural hatası olduğu iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

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