Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 21 Aralık 2022 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

"Habermetre 12 – 18 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MARKETLERİN RAF FİYATINI BELİRLEMEDE KARTEL OLUŞTURAN 13 MARKAYA 878 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi 13 markaya 878 milyon TL ceza verdi.

Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Bunlardan 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi.

İMAMIĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: BU İŞİN İSTİNAFTAN DÖNMESİNİN ŞART OLDUĞUNU ÇIKIP AÇIKLAMASINI BEKLİYORUM

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, "Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını istiyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Kendine yakışanı yapmış olur" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararı kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

ÜNLÜ OYUNCU PAKİZE SUDA, 70 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen perşembe beynine pıhtı atan Pakize Suda'nın tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği öğrenildi.

ACI HABERİ YEĞENİ DUYURDU

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" dedi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA İNANMASI GÜÇ SKOR! TFF 2. LİG TAKIMI KARACABEY, SÜPER LİG EKİBİ GİRESUNSPOR'U FARKA BOĞDU

Ziraat Türkiye kupası 5. Tur maçında Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'a 5-0 mağlup oldu. Giresunspor'un 2.Lig ekibinden 5 gol yemesi ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Bu sonuçla Süper Lig ekibi turnuvaya veda ederken, Karacabey son 16'ya kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Giresunspor, Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karacabey, deplasmanda Giresunspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.