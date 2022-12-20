Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 20 Aralık 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

20 ARALIK 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN 3. TOPLANTISI BAŞLADI

Asgari ücrette merakla beklenen tarih geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı saat 14.00 itibariyle başladı. Toplantının ardından 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor. Bu yıl asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 25 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrette milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gün geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Toplantı saat 14.00 itibariyle başladı.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN "BABA-OĞUZ GİBİYİZ" SÖZLERİNE İLK YORUM: GURUR DUYDUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün CHP Grup Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya gitti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında "Biz Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu" sözlerine parti binasından çıkarken yanıt veren İmamoğlu, "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" ifadesini kullandı.

CHP'nin bugünkü grup toplantısına 2 yıl 7 ay 15 hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Ankara'ya giden İmamoğlu'na CHP lideri konuşması sırasında büyük destek verdi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NIN JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nın bu yılki jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacak. Ebru Şahin, Onur Buldu, Melis Sezen, Cemre Baysel, Aslıhan Malbora, Cemal Can Canseven ve Danla Bilic de yarışmada mücadele edecek.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığıyla her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Yarışmanın merakla beklenen jüri kadrosu ve yarışmacıları da belli oldu.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINDA YIKIMI YAŞADI! SON DAKİKALARDA YAPTIĞI HAMLE FATİH TERİM'İ HATIRLATTI

Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Ümraniyespor karşısında çıktı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ümraniyespor tur atlayan taraf olurken, Selçuk İnan ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Maçın son dakikalarında tıpkı birlikte çalıştığı Fatih Terim gibi stoperini ileri uca gönderen İnan, bu hamlesinden sonuç alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.

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