Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 ARALIK 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YILLAR ÖNCE YAŞANAN OLAYI HATIRLATIP CHP'YE YÜKLENDİ: SIKIYSA ŞİMDİ HAD BİLDİRİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Kadın Emeği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada başörtüsü meselesi üzerinden CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Parlamentoya milletin oylarıyla seçilen başörtülü bir kadına haddini bildirin ne demek ya... Ey CHP siz bunların devamısınız. Hadi sıkıysa şimdi de had bildirin" dedi. O anlar salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kadın Emeği Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, başörtüsü konusuna da değindi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'İN "İMAMOĞLU YA DA YAVAŞ ADAY GÖSTERİLİRSE HAYIR DEMEYECEĞİZ" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözleri için, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.

Ankara'da televizyon temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin birbirinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYA KUPASI'NDA KURAL HATASI! ARJANTİN'İN TARİHİ ŞAMPİYONLUĞU TEHLİKEDE

Dünya Kupası finalinin uzatma devrelerinde Arjantin'in skoru 3-2'ye getirdiği golde kural hatası olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lionel Messi'nin topu filelerle buluşturduğu anda yedek kulübesinden Arjantinli futbolcuların saha içinde olduğu görüntü, Fransa'da büyük tepki çekti. Arjantin'in gol attığı sırada sahada fazla kişi olduğu belirtilirken bunun kural hatası olduğu vurgulandı. Fransızların konuyu FIFA'ya götürebileceği ve finalin tekrarı için bir hamle yapabileceği belirtiliyor.

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçla ilgili kural hatası iddiası büyük ses getirdi.

CANLI YAYINDA GÜLDÜREN MİKROFON KAZASI! RAHMİ ÖZKAN'IN MÜGE ANLI'YA SÜRPRİZİNİ HERKES DUYDU

Ekranların başarılı sunucu Müge Anlı, bugün canlı yayınında hem doğum gününü hem de programının 3 bininci bölümünü kutladı. Uzun yıllardır programda yer alan Rahmin Özkan, canlı yayında sesinin duyulmadığını düşünerek Müge Anlı'nın kulağına ona aldığı hediyeyi söyledi. Özkan'a gülerek cevap veren Anlı, "Gizli konuşmaların hepsi duyuluyor. Bana altın almış onu söylüyor" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün iki kutlama birden yapıldı. Anlı bugünkü canlı yayında hem programın 3 bininci bölümünü hem de doğum gününü kutladı. Ekibiyle birlikte kutlamalar yapan Müge Anlı ve Rahmin Özkan arasında komik anlar yaşandı.

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