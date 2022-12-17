Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN: SALI GÜNÜ ASGARİ ÜCRET MÜZAKERESİNDE UZLAŞMAYA VARACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeyi aktardı. Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN, YENİ İSMİ ALANDAKİLERE SORDU; ÇOĞUNLUK KABUL ETTİ! MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Mardin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının adının değiştirilmesi önerisini vatandaşlara sordu. Alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" sorusunu yönelten Erdoğan, çoğunluğun el kaldırmasını gördükten sonra "Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

PİİZ GRUBUNUN DAVULCUSU MEHMET DUDARIK TANIMADIĞI KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI! HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Konser vermek için Ankara'ya giden Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, "Ayağıma bastın" diyerek başlayan tartışmada tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Kafasından çok sayıda darbe alan müzisyen yoğun bakıma kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Emir Yaşar, M. Doğa Usta, Ahmet Çilingir, Muzaffer Doğan ve Mehmet Dudarık'tan oluşan Piiz grubu, 14 Aralık'ta konser vermek için gittiği Ankara'da korkunç bir olay yaşadı. Konser sonrası telefonla konuşmak için dışarı çıkan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, tanımadığı bir şahıs tarafından "ayağıma bastın" denerek darp edildi. Dudarık'a saldıran kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİ İMAM ALİ ÇAMLI, KAYSERİSPOR'UN YENİ BAŞKANI OLDU

Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan eski imam Ali Çamlı, kulübün yeni başkanı oldu. Çamlı daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı daha önce de kulüpte görev alan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı oldu.

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