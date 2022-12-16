Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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"Habermetre 5 – 11 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

16 ARALIK 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN MİNİBÜSTEKİ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'da minibüsün sulama kanalına düşmesi nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edilirken 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Şanlıurfa'dan kahreden bir haber geldi. Elde edilen ilk bilgilere göre bir minibüsün sulama kanalına düşmesi nedeniyle içerisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK? AK PARTİ'NİN İŞARET ETTİĞİ TARİH KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim tarihiyle ilgili mayıs ayını işaret ederek, "Nisan'dan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" dedi. AK Parti kanadından gelen bu çıkış Ankara'da kulisleri hareketlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Zengin, "Seçimler ne zaman yapılacak?" sorusuna "Seçim Nisan'dan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de birkaç hafta öne gelebilir" yanıtını verdi.

11. MOOD ÖDÜLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ! TÖRENE AKIN EDEN ÜNLÜLER TEK TEK ÖDÜLLERİNİ ALDI

Burak Akan başkanlığındaki Mood Medya tarafından 11'ncisi düzenlenen "Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Gecede birbirinden ünlü isimler, çeşitli alanlarda ödüllerini aldı.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

BİRÇOK İSİM ÖDÜL ALDI

Tören kapsamında birçok ünlü isim ödül aldı. Gecede Murat Övüç'e "Yılın En İyi Yardımsever Fenomeni" ödülü verilirken, Yeliz Yeşilmen'e "Yılın Influencerı", Burak Hakkı'ya "Yılın En İyi Uluslararası Erkek Oyuncusu" ödülü verildi. Şarkıcı Bedük de "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Çocuk oyuncu Hira Su Yıldız da gecede ödüle layık görülenlerden biri oldu.

NE HALLERE DÜŞTÜN RONALDO! ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN KULÜBÜN BAŞKANI RESMEN DALGA GEÇTİ

Cristiano Ronaldo'yu senelik 200 milyon euroluk teklif yaptığı konuşulan Al Nassr'ın başkanı iddialara çarpıcı bir yanıt verdi. Başkan Musalli Al Muammar, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atacağı ve astronomik bir ücret kazanacağı konuşulmuştu. Ancak Al Nassr cephesinden konuyla ilgili yalanlama geldi. Al Nassr'a transfer olacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo için kulüp başkanı, "Onu tanımıyorum" ifadesini kullandı.

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