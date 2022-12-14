Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTININ FAİLLERİNDEN BİRİ OLAN LEVENT GÖKTAŞ, TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR

2002'de suikast sonucu yaşamını yitiren Türk akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan Levent Göktaş, Türkiye'ye iade ediliyor.

Akademisyen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen suikast sonucu öldürülmesi olayına karıştığı sebebi ile İnterpol tarafından aranırken Bulgaristan'da yakalanıp tutuklanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI GÜN ALMANYA'YA GİDEN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 4. duruşması bugün yapılırken, İmamoğlu için siyasi yasak istenen duruşmanın yapıldığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'na böylesine önemli bir günde neden Almanya'ya gittiğine yönelik sorular yöneltti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması başladı. Savcı üçüncü duruşmada da siyasi yasak ve hapis istedi. Son savunmalar için duruşmaya 16.00'a kadar ara verildi.

KISMETSE OLUR'DA BÜYÜK SKANDAL! YARIŞMACININ YAŞIYLA İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yayınlandığı andan itibaren adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmacılarıyla da dikkat çeken programda Zeyd Gümüştutan'ın yaşı ise tartışma yarattı.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı.Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma YouTube'da ekranlara döndü.

DÜNYA KUPASI'NA GÜZELLİĞİYLE DAMGA VURAN TARAFTARIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI! KARİYERİYLE DE BÜYÜLEDİ

Dünya Kupası'nda kameralar tribünleri gösterirken Brezilyalı bir kadın taraftar güzelliğiyle büyülemişti. Sosyal medya kullanıcıları, hayran oldukları güzel taraftarın kim olduğuna dair detaylara ulaştı. Adı Luana Meireles olan taraftarın, doktor olduğu ortaya çıktı. Kariyeriyle de büyüleyen Meireles'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, parmağında tek taş yüzüğün olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya büyük hayal kırıklığı yarattı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettikleri Brezilya maçlarının sona ermesinin ardından, Sambacılarla ilgili akılda sadece bir kişi kaldı, o da güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı bir taraftar. Katar'daki turnuvada tribünlere damga vuran kadının kim olduğu belli oldu.

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