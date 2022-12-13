Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 13 Aralık 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

13 ARALIK 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ DAVA 22 MAYIS 2023'TEN 30 OCAK'A ALINDI

Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirilmesiyle ilgili hazırlanan yeni iddianamenin ardından açılan dava 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak 2023'e alındı.

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının altı yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirmesi büyük yankı uyandırdı. Şu anda 29 yaşında olan H.K.G adlı kadının şikayetiyle yeniden gündem olan olay hakkında hazırlanan iddianame kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ve Fatıma Gümüşel'in tutuklanması talep edildi.

DAVA MAYIS AYINDAN OCAK AYINA ÇEKİLDİ

Bu gelişmelerin ardından 22 Mayıs'ta görülmesi beklenen dava, 30 Ocak'a çekildi. Bu sayede Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın davası 5 ay öne çekilmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI: HERKES HESABINI 2023'TE YÜZDE 20'LER SEVİYESİNE GÖRE YAPSIN

Düşen alım gücü ve hayat pahalılığı Türkiye'nin en önemli gündemi olmayı sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonunun ne zaman düşeceğine ilişkin açıklamada bulundu. Ekonomideki pek çok unsur gibi bu sorunun da iç ve dış sebepleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında vatandaşın belini büken enflasyon sorununa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

14 YIL ARADAN SONRA SÜRPRİZ BULUŞMA! AŞK-I MEMNU HAYRANLARI FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDIRDI

Efsane dizi Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile buluştu. Üçlünün birlikte çekildiği poz beğeni rekoru kırdı.

2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Tekrarları da çok ilzenen dizinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tüm zamanların en iyi dizi çifti seçilmişti.

DAHA YANILDIĞI OLMADI! KURACI MAYMUN KENT, DÜNYA KUPASI TAHMİNİNİ YAPTI

Hırvatistan'da çektiği kuraların çıkmasıyla ün kazanan gibon türü Kent isimli maymun, Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin-Hırvatistan maçı için tahminini yaptı. Kent kurada Hırvatistan'ı seçerken, bu tercih Hırvat futbolseverleri oldukça mutlu etti.

2022 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin- Hırvatistan maçı öncesi çektiği kuraların çıkmasıyla ün salan Kent isimli maymun, mücadeleyi Hırvatistan'ın kazanacağına yönelik bir seçim yaptı.

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