Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PETROL MÜJDESİ: GÜZEL HABERLER GELİYOR, GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki petrol aramalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Petrol ile ilgili birçok ilden güzel haberler geldiğini ifade eden Erdoğan, "Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol aramalarıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU "YİĞİT POLİSLERİMİZ EMİR BEKLİYOR" DEDİ, BAKAN SOYLU'NUN CEVABI ÇOK SERT OLDU

Hiranur Vakfı'ndaki istismar iddiaları sonrası milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ardından sosyal medya hesabından "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok ağır sözlerle karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle beraber İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızı için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlığın önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNDE ŞARKI SÖYLEYEN ECEM ERKEK, SESİYLE İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Sevilen oyuncu Ecem Erkek, başrol oynadığı Güzel Günler dizisindeki bir sahnede Ebru Gündeş'in "Demir Attım Yalnızlığa" şarkısını okudu. Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan oyuncu, güçlü sesiyle kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Dinlerken tüylerim diken diken oldu" yorumu yapıldı.

Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde "Füsun" karakterini oynayan Ecem Erkek, oyunculuk performansının yanı sıra güçlü sesiyle de izleyicilerden tam not aldı. Geçtiğimiz haftalarda Cem Adrian ile düet yapan oyuncu, dizide de Ebru Gündeş'in "Demir Attım Yalnızlığa" isimli şarkısını seslendirdi.

DÜNYA KUPASI'NDAN ELENEN BREZİLYA'DA NEYMAR, TAKIM ARKADAŞLARININ TÜM YAZIŞMALARINI İFŞA ETTİ

2022 Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşarken, Neymar takım arkadaşlarının mesajlarını onların izni olmadan paylaştı. Sambacılar'ın kendi aralarındaki yazışmalar sosyal medyada gündem oldu.

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final turunda Hırvatistan'a yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası Sambacılar büyük üzüntü yaşarken, Neymar gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yıldız futbolcu şaşırtan bir paylaşım yaparak, takım arkadaşlarının kendi aralarındaki yazışmalarını ifşa etti.

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