Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 8 Aralık 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

8 ARALIK 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DİYANET'TEN 6 YAŞINDAKİ KIZIN EVLENDİRİLDİĞİ İDDİASINA TEPKİ: İSLAM'A GÖRE BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ

Türkiye, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasıyla ayağa kalkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiğine yönelik iddiası Türkiye'de infial yarattı.

ARAP BASININDAN BOMBA İDDİA! "MUHALEFETİN TÜM PLANLARI BOZULABİLİR" DİYEREK ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİLER

Cumhur İttifakı seçimlerin erkene alınmayacağı ve 2023 Haziran ayında yapılacağı konusundaki ısrarını sürdürürken Arap basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. AK Parti'nin seçimi nisan ayında yapmayı planladığına değinilen haberde, iktidarın bu hamlesinin muhalefetin tüm planlarını bozacağı ifade edildi.

Arap medyası 2023'teki seçimle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. 1989 yılından beri yayın hayatına devam eden ve Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi'ye konuşan Türk kaynaklar, AK Parti ile MHP'nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü.

MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN SAHTE HOCA TUTUKLANDI

18 yaşındaki kızının evli ve 6 çocuk babası sahte hoca tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, çocuğuna yapılan muskaları Müge Anlı'nın programına getirerek yardım istedi. Bahis ekini cips paketine sarıp muska diyerek insanları kandırdığı ortaya çıkan sahte hoca, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Islahiye'de, 18 yaşındaki kızının, 70 yaşındaki, evli ve 6 çocuk babası sözde hoca olarak tanınan K.K. tarafından kaçırılıp 1 aydır alıkonulduğunu söyleyen M.A., Müge Anlı'nın programına başvurdu. K.K.'nin insanları büyü ve muska yaptığını söyleyerek dolandırdığını ileri süren baba M.A., bahsi geçen ismin kızını ve karısını da aynı yolla kandırdığını iddia etti.

RONALDO'NUN DÜNYA KUPASI'NDA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLERİ ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI: DERHAL GÖNDERİN

14 yıl sonra ilk kez dev bir turnuvada yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz'in Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi yendiği maç sonrası tavrı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun karşılaşma sonrası ortaya çıkan videosunda takımla kutlamalara katılmadığı ve doğrudan soyunma odasına gittiği görüldü. O anlar Portekiz'de büyük tepki çekerken, Ronaldo'nun milli takımda artık oynamaması gerektiğini belirten yorumlar yapıldı.

Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelede sonradan oyuna giren Ronaldo'nun tavırları ülkesinde büyük ses getirdi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.