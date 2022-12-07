Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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"Habermetre 28 Kasım – 4 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: KAMUOYUNUN 2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ İÇİN ORTAK BEKLENTİSİ 7 BİN 845 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına yer verildi. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıkladı.

SON SEÇİM ANKETİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ! MHP'NİN OY ORANI HİÇ BU SEYİYEYİ GÖRMEMİŞTİ

Artıbir Araştırma tarafından yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4, CHP'nin oy oranı yüzde 27.9, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak belirlendi. HDP'nin yüzde 11.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP'nin ise yüzde 5.4'te kalması dikkat çekti.

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Artıbir Araştırma yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MÜGE ANLI, 600 TL'YE YAPTIRILAN MUSKAYI KESTİ; İÇİNDEN ÇIKANLARA KİMSE İNANAMADI

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Tatlı Sert programına katılan bir kişi, 600 TL'ye muska yaptığını söyledi. Canlı yayında Müge Anlı tarafından kesilen muskanın içinden cips paketi ve bahis bülteni çıktı.

18 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 70 yaşındaki Mehmet Bey anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Kendisinin hoca olduğunu iddia eden Mehmet Bey'in yaptığı muskalar canlı yayında tek tek açıldı. Muskaların içine bakan Müge Anlı karşılaştığı manzara karşısında şaşıp kaldı.

DÜNYA KUPASI'NDA CRİSTİANO RONALDO'NUN HALİ TRİBÜNDEKİ EŞİNİ YERLE BİR ETTİ: ÇOK ÜZGÜNÜM

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Cristiano'nun yedek kalmasıyla birlikte adeta yıkılan Georgina Rodriguez, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez hayat arkadaşına destek mesajı verdi. Rodriguez, son oynanan ve 6-1'lik Portekiz zaferiyle sonuçlanan İsviçre maçında Ronaldo'nun süre almaması ile ilgili üzüntüsünü paylaştı.

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