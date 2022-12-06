Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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6 ARALIK 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

GENEL KURUL'DA MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YUMRUKLU KAVGA! İYİ PARTİLİ ÖRS YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs'ün başı yarıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Örs, tedbiren yoğun bakım servisine alındı.

TBMM'de dün başlayan bütçe görüşmeleri bugün devam ediyor. Dün akşam AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yaşanan hararetli tartışma sonrasında bugün de Genel Kurul'da kavga çıktı.

TEDBİREN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs, kaldırıldığı hastanede tedbiren yoğun bakıma alındı. Geçen yıl kalp pili takılan Örs'te arbede esnasında strese bağlı bir ritim bozukluğu oluştuğu ve bundan dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Vekilin bilincinin açık olduğu ve yarın sabah taburcu olacağı belirtildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN KILIÇDAROĞLU'NUN "GAZİ MECLİS" ÇIKIŞINA TEPKİ: BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" ifadesine itirazına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Meclisin bu unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını dile getiren Şentop, "Kim yaparsa yapsın. Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız, niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz?'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye'de ahlak kavramının yıpratıldığını ve Meclisin itibarına büyük darbeler vurulduğunu ifade ederek, "Bu Meclise 'Gazi Meclis' diyorsunuz değil mi? 'Gazi Meclis' şudur; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisi feshetme yetkisi ister tek başına. Milletvekilleri kürsüye çıkar, derler ki 'Bu Meclis yetkisini milletten almıştır. Bir kişi TBMM'yi asla feshedemez.' Ve oy çokluğuyla o teklif reddediliyor. İşte o Meclis Gazi Meclistir. "diye konuşmuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SERGİLENMEYE BAŞLAYAN TOGG YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlayan Togg'un SUV modeli, yerli ve yabancı yolcuların büyük beğenisini topladı. İstanbul'a gezmeye gelen Tunuslu Muhammed Mahjoub, "Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlayan Togg'un SUV modeli, yerli ve yabancı yolcuların büyük beğenisini topladı. Birçok yerli ve yabancı yolcu Togg'un SUV modeli ile fotoğraf çektiren vatandaşlar Togg'un en çok fiyatını merak etti.

DÜNYA KUPASI'NDA KIYAMETİ KOPARTAN KARE! BREZİLYA'NIN HOCASINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale adını yazdıran Brezilya Milli Takımı'nda futbolcuların attıkları gollerden sonra yaptıkları güvercin dansı olay oldu. Richarlison'un 3. golden sonra danslı sevinç gösterisine teknik direktör Tite'nin de katılması tepki çekti. Futbol kamuoyu bu hareketi, Güney Kore'ye saygısızlık olarak değerlendirdi.

Brezilya ile Güney Kore, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sambacılar 4-1 kazanırken, futbolcuların gollerden sonra yaptığı güvercin dansı gündeme oturdu.

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