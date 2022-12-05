Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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5 ARALIK 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DEVLET BAHÇELİ'DEN 6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: TERCİHİM SINIF ARKADAŞIMDAN YANA OLUR

TBMM'de bütçe görüşmelerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle sohbet etti. Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi. Bahçeli böylece adaylık için üniversitede aynı sınıfta okuduğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Bugün TBMM'de başlayan bütçe görüşmeleri parti liderleri ve milletvekilleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Görüşmelere katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir ara Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU, VİZYON TOPLANTISINA GELEN ELEŞTİRİLER SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU: HEPSİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ

CHP'nin düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" vizyon toplantısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, toplantının verimsiz geçtiğini ifade eden bir kesimin ise eleştirilerine maruz kaldı. Özellikle sosyal medyada yükselen eleştiri tufanına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının son derece başarılı geçtiğini belirtip, eleştirileri de saygıyla karşıladıklarını ifade etti.

CHP'nin düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" vizyon toplantısının yankıları devam ediyor. Yurtdışında bulunan bazı bilim insanlarının da konuşma yaptığı toplantıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken, bir kesim toplantının verimsiz geçtiğini savunarak yoğun eleştiri bombardımanında bulundu.

MUSA ORHAN OLAYINDA EZGİ MOLA'YA DESTEK VERDİĞİ İÇİN DAVALIK OLAN FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ

İntihar eden genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'a hakaret ettiği para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek veren Farah Zeynep Abdullah da davalık oldu. Orhan'ın şikayeti üzerine 2 yıla kadar hapsi istenen Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir de sınır dışı edin istiyorsanız" diyerek tepki gösterdi.

Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek olmak için paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YILIN BOMBASI PATLADI! CRİSTİANO RONALDO, AL NASSR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ronaldo, senelik 200 milyon euro maaş alacak. Portekizli yıldız bu rakamla, dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak. Cristiano Ronaldo ayrıca Al Nassr'da Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerle aynı formayı terletecek.

Kulübü hedef alan sözleri sonrası Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Dünya Kupası'nda boy gösteren Portekizli yıldız, Suudi ARabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

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