Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 2 Aralık 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

2 ARALIK 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU: ENFLASYON 2024 YILINDA TEK HANEYE GERİLEYEREK YÜZDE 8.8 ORANINDA GERÇEKLEŞECEK

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Konuşmasında enflasyon mesajı veren Kavcıoğlu, "Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızlı ortadan kalkacak baz etkileri bulunmakta. Enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişmelere odaklanmak daha sağlıklı yaklaşım" dedi.

ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU? HDP'NİN KÜRT SEÇMENE YAPTIRDIĞI ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ HAYLİ ENTERESAN

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken HDP, Kürt seçmenin yoğun yaşadığı kentlerde yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankette katılımcılara "Seçimin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 58.6'sı Kılıçdaroğlu'na, yüzde 9.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini belirtirken; ikisine de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24.

Halkın Demokrasi Partisi, cumhurbaşkanı adayı ve seçimiyle ilgili Kürt seçmenin yoğun yaşadığı kentlerde anket yaptırdı. Ankette Kürt seçmenlere, "Seçim ikinci tura kaldığında kime oy verirsiniz?", "İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa hangisine oy verirsiniz?", "İkinci tura Erdoğan ve İmamoğlu kalırsa hangisine oy verirsiniz?", "Sizce HDP ilk turda aday çıkarmalı mı?", "HDP kapatılırsa tavrınız ne olur?", "Alevi adaya oy verir misiniz?" gibi sorular yöneltildi.

ELON MUSK, GAMALI KAÇ PAYLAŞAN RAPÇİ KANYE WEST'İN TWİTTER HESABINI ASKIYA ALDI

Ünlü rapçi Kanye West, Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı tepki çeken West'in bu paylaşımı sonrası Elon Musk, rapçinin hesabını askıya aldı.

Şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra adı sürekli skandala karışan Kanye West'in son yaptığı paylaşım bardağı taşırdı.

"KANYE WEST KURALI İHLAL ETTİ"

Aylardır Yahudi karşıtı söylemlerinden dolayı dünyaca ünlü markaların dahi yüz çevirdiği ünlü rapçi son olarak Twitter hesabından Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı. Musk ise, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

LGBT'YE DESTEK VEREN TAKIM DÜNYA KUPASI'NDAN ELENİNCE KATAR TELEVİZYONUNDA DALGA KONUSU OLDU

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası maçı öncesinde FIFA'nın takım kaptanlarının LGBT'ye destek için 'One Love' kol bandı takmasını yasaklamasını protesto etmişti. Katar'da yayınlanan bir spor programında yorumcular, Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından ağızlarını kapayıp el sallayarak Panzerler ile dalga geçti.

2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamayan Almanya Milli Takımı, Katar televizyonunda alay konusu oldu.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI İLE DALGA GEÇTİLER

Japonya, İspanya'yı 2-1 yenerek Almanya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti. Panzerler, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grubu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda etti. Bunun üzerine Katar'da bir spor programında, Dünya Kupası'nın ilk maçında FIFA'nın takım kaptanlarının LGBT'ye destek için 'One Love' kol bandı takmasını yasaklamasını protesto eden Almanya Milli Takımı ile dalga geçildi.

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