Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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"Habermetre 21 - 27 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

1 ARALIK 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARI 7 VE 14 ARALIK'TA YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin yol haritasını belirlemek üzere Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüştü. Toplantı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren görüşme maratonu bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi.

İLK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantı bakanlık binasında saat 14.00'te gerçekleşecek. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

ESKİ ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 1 DAKİKALIK VİDEOSUNU "YA SABIR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Eski AK Parti'li Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir video yayınladı. Ergin, Erdoğan'ın farklı tarihlerde sarf ettiği "Vatandaşlarımızdan sabretmelerini bekliyorum" sözlerinin bir araya getirildiği klibi "Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı." ifadeleriyle paylaştı.

2009-2011 ve 2011-2013 yılları arasında AK Parti'den Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SABIR" SÖZLERİNİ HEDEF ALDI

Eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Ergin'in paylaştığı videoda Erdoğan'ın 2018-2022 yılları arasında farklı tarihlerde ekonomiye ilişkin vatandaşlara seslendiği ve "Milletimizden biraz daha sabır, metanet bekliyoruz" dediği ifadelerine yer verildi.

ŞARKICI JAKE FLİNT, EVLENDİKTEN BİRKAÇ SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Şarkıcının menajeri Brenda Cline sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıcının düğünden birkaç saat sonra eşi ile uyuduğu sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

Şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğarken eşi Brenda Wilson Flint, sosyal medyada kocası ile düğünde çektiği dans videosunu paylaşarak kocasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ÇEBİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YABANCI KURALI TEKLİFİ! TFF'DEN 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon yabancı oyuncu kuralının 7+4 olmasında ısrar ediyor. Bu sezon yerli oyunculara yatırım yapan Beşiktaş'ta Başkan Çebi, bonservis ücretlerine dikkat çekti. Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na çarpıcı bir teklifte bulundu.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de gelecek sezon 7+4 yabancı kuralının mutlaka uygulanması gerektiğini vurguladı. Ahmet Nur Çebi TFF'den ilginç bir talepte bulundu.

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