Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 30 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI: ENFLASYONUN TAHRİBATI DEVAM EDİYOR, BUNU DİKKATE ALAN BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emekçileri enflasyonu ezdirmeyeceklerini belirten Bakan Bilgin, "Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Asgari ücret zammında geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında birinci toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 kez toplandıktan sonra nihai kararını ay sonu açıklayacak. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ARALARINDA KILIÇDAROĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ'IN DA OLDUĞU 69 FEZLEKE MECLİS'E ULAŞTI

Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili süreç merak ediliyordu. Fezlekeler hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

GÜLBEN ERGEN'DEN "NAFAKA ALIYOR MUSUN?" SORUSUNA CEVAP: ÇOCUKLARIMIN BABASINDAN PARA ALMIYORUM

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 180 bin TL nafaka ödediğini öğrenen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan ile tek celsede boşanan Ergen, katıldığı programda eski eşinden nafaka almadığını ve böyle bir konuşmanın aralarında dahi geçmediğini söyledi.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 3 çocuk annesi Gülben Ergen, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 180 bin TL nafaka ödediğini öğrenince sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK SKANDAL! TURNUVADAKİ TAKIMIN OYUNCULARI BİRBİRLERİNİN EŞLERİYLE İLİŞKİYE GİRDİ

Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan biri olan Sırbistan hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Futbolculara moral olsun diye ailelerinin de kampa getirildiği ancak Sırbistan takımında bu durumun olumsuzluğa yol açtığı öne sürüldü. İddialara göre forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu. Hatta bu nedenle futbolcular arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

Büyük bir heyecanla devam eden 2022 Dünya Kupası'nı sarsan bir olay yaşandığı iddia edildi. Sosyal medyada gündeme gelen bu olay oldukça dikkat çekti. Twitter hesabından paylaşım yapan bir gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal olayların yaşandığını iddia etti. İddialara göre forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu.

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