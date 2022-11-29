Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 29 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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29 KASIM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR MU? ERDOĞAN'IN "GÖRÜŞEBİLİRİZ" ÇIKIŞI SONRASI GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ESAD'DAN İLK YORUM GELDİ

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilişkilerin normalleştirilmesi noktasında dev adımların atıldığı Suriye kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülke basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Beşar Esad, "Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi. Suriye, Türkiye'den söz değil, icraat bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ve ayaküstü tokalaşması kısa sürede olay oldu. Servis edilen kareler yankı uyandırırken Erdoğan'ın uzun zamandır iletişimde olmadığı Sisi ile görüşmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceği iddialarını gündeme getirdi.

KAFTANCIOĞLU TEBRİĞE GİTMEDİ! "İMAMOĞLU İLE ARALARINDA KRİZ VAR" İDDİALARINI GÜÇLENDİREN KARE

CHP'nin 39 ilçe başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Her programında İmamoğlu'na eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ziyarette bulunmaması ise dikkat çekti. İmamoğlu hakkında hakaret içerikli kelimeler kullandığı öne sürülen Kaftancıoğlu'nun etkinlikte olmayışı, İBB Başkanı ile aralarında gerginlik olduğu iddialarını güçlendirdi.

İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na misafir oldu. Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ilçe başkanları ile İmamoğlu'nun fotoğrafını, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeydik! İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı bütçe görüşmeleri öncesi 39 İlçe Başkanımız ile birlikte İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu ziyaret ettik. 16 Milyon İstanbullunun bütçesi hayırlı olsun" ifadeleriyle paylaştı.

ÇOCUKKEN ANNESİ TARAFINDAN TERKEDİLEN NURSEL ENGİN, YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu Nursel Ergin, yıllar önce annesi tarafından terk edildiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Yaşadıklarını ilk kez bu kadar net anlattığını ve çok acı olduğunu söyleyen Ergin, "Alkolik babamla sokakta süründük. Annem bizim için diğer çocuklarını bırakmayı düşününce benim için bitti" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Var Mısın Yok Musun? yarışasının sevilen isimlerinden Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstleniyor. Zaman zaman hayat hikayesiyle gündeme gelen Ergin, yıllar önce annesinin kendilerini terk ettiğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

RONALDO'NUN HAREKETİ KÜÇÜK HAYRANININ AKLINI BAŞINDAN ALDI! HAYATI BOYUNCA UNUTAMAYACAK

Portekiz'in yıldız futbolcusu Ronaldo yine akıllarda yer etti. Maça çıktığı esnada küçük hayranına selam verdi ve aldığı tepki ise içler ısıttı. Küçük çocuk bir anda Ronaldo'yu karşısında görür görmez heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Ronaldo'nun eline vuran küçük çocuğun heyecandan ağzı açık kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

2022 Dünya Kupası keyif veren mücadeleleriyle ekranlara geliyor. Dün akşam oynanan Portekiz-Uruguay karşılaşmasıyla devam edilen turnuvaya içleri ısıtan bir görüntü damga vurdu. Portekiz'in deneyimli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, maça çıkarken minik bir hayranına elini uzatarak selam verdi.

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