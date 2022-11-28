Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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28 KASIM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI MUSTAFA DESTİCİ, ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMLA İLGİLİ TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret zammı konusunda açıklamalarda bulundu. Zamla ilgili tahmini açıklayan Destici, "Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde oluşturulan aşevi ve sosyal tesisin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, asgari ücret artışına değinerek şunları söyledi: "Kasım ayı enflasyonu belli olduktan sonra tabi aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki, son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20 de refah payı koyularak asgari ücret açıklanacaktır. Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum" dedi.

ALTILI MASA DOKUZUNCU KEZ DEMOKRAT PARTİ EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı'nı oluşturan Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin üçüncüsü için, bugün saat 14.00'te Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin sekizinci toplantısı 14 Kasım'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Altılı masanın dokuzuncu toplantısı ise bugün Demokrat Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başladı.

CAMDAKİ KIZ'DA BOMBA AYRILIK! ENTRİKALARIN KRALİÇESİ DİZİYE VEDA EDİYOR

3 sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız dizisinden bomba bir ayrılık haberi geldi. Sedat'ın evli sevgilisi Cana'ya hayat veren Hande Ataizi'nin dizinin kadrosundan çıkacağı öne sürüldü.

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonuyla da izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

AMBULANS ŞOFÖRLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! İZMİR DERBİSİNİ YANGIN YERİNE ÇEVİREN FİŞEKLERİ STADA BÖYLE SOKMUŞLAR

Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğinin Göztepe tribünlerine atılmasıyla başlayan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü. Statta görevli özel ambulans şoförlerinin işaret fişeğini tuvalete bıraktığı ortaya çıkmıştı. Son gelen görüntülerde ambulansın aranmamasından faydalanan şahısların, olayları başlatan işaret fişeklerini stada soktuğu anlar yer aldı.

TFF 1. Lig'deki Göztepe- Altay maçında yaşanan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü. Altay tribününden Göztepe tribününe atılan işaret fişeğiyle bir taraftar ağır yaralandı. Ardından sahaya giren Göztepe taraftarı, kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdı. Kaleci ve taraftarın hayati tehlikesi bulunmuyor.

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