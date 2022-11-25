Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 KASIM 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İKİ ÜLKE TÜRKİYE İÇİN DEVREDE! SUUDİ ARABİSTAN'DAN 5, KATAR'DAN 10 MİLYAR DOLAR GELİYOR

Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sağlaması için görüşmelerde son aşamaya gelinirken, kaynağın 2-3 milyar dolarlık bölümünün yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamada olduklarını açıklamıştı.

Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya gelinirken, kaynağın 3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KARKAMIŞ'TA YAŞANANLAR ÜZERİNDEN ÖZDAĞ'A GÖNDERME YAPTI: DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ

Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşık 40 kişilik bir grubun protestosuyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün konuyla ilgili yaptığı yorumda, "İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bunlar iyi günleriniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine gitti. İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

DEMET EVGAR VE EMRE KARAYEL, 1 KADIN 1 ERKEK VİDEOSUNUN AMACI ORTAYA ÇIKTI

Önceki gün sosyal medya hesaplarından 1 Kadın 1 Erkek dizisinden skeç yayınlayan Emre Karayel ve Demet Evgar neden bir araya geldiği belli oldu. Dizinin çekimleri yeniden başladığı iddia edildi ancak ikilinin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin bir kampanyası için bir araya geldiği ortaya çıktı.

Demet Evgar ve Emre Karayel, iki gün önce sosyal medya hesaplarından 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir skeci oynayarak yayınladı. Paylaşımların ardından bir döneme damga vuran dizinin yeniden yayınlanacağı konuşulurken gerçek ortaya çıktı.

PROJE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen ikilinin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin #shesaidno kampanyası için bir araya geldikleri öğrenildi. 25 Kasım Uluslarası Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve Unwomen Türkiye'nin ortak paylaşımıyla yayınlanan ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinildi. Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.

ROONEY'NİN SOYUNMA ODASI KONUŞMALARI GENÇLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ: CİNSEL ORGANININ BOYUNU ANLATIYOR

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan İngiliz efsane futbolcu Wayne Rooney'nin soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı. Rooney ile birlikte çalışan ancak ismini söylemek istemeyen bir kaynak yaptığı açıklamada, "Takım konuşmalarında cinsel hayatından, cinsel organının boyundan bahsediyor. Bazı genç futbolcular bu konuşmaları dehşete düşmüş bir şekilde dinliyor." ifadelerini kullandı.

2021 yılında futbolu bırakan Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane ismi Wayne Rooney, teknik direktör kariyerine Derby County'de başladı. Daha sonra ABD'de D.C. United'ı çalıştıran İngiliz hocanın soyunma odası konuşmalarını beraber çalıştığı bir isim ifşa etti.

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