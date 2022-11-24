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Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Gündem Haberleri

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 24 Kasım 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

24 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı24 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Merkez Bankası bu ay da politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti. Karar metninde yer alan, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri ise dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Kasım ayı toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti.

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranlarına ilişkin konuştu. Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarını paylaşan Dağ, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla seçimi kazanacağız." dedi.

Ak Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket oranlarını paylaştı.

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Tiyatro oyununun turnesinden dönerken yer aldığı minibüs tırla çarpışan ve ağır yaralanan Sergen Deveci, hasta yatağından paylaşım yaptı. "Bazı haberlerin önüne geçmek için paylaşım yapmak zorundayım" diyen oyuncu durumunun iyi olduğunu söyledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Glazers Ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United'a dünyaca ünlü teknoloji devi Apple talip oldu. İki taraf arasındaki görüşmelerin 6.75 milyar euro civarında bir para üzerinden döndüğü belirtildi.

17 yıl sonra Glazers Ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United'a sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibini, ABD merkezli teknoloji devi Apple satın almak istiyor.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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