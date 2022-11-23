Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

5.9'DAN SONRA DÜZCE BEŞİK GİBİ! 138 ARTÇI DEPREM YAŞANDI, BİRİ FENA SALLADI

Düzce'de 5.9 şiddetinde gerçekleşen deprem, İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilimizde hissedildi. Şiddetli sarsıntı sonucu Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi, Bolu'da 1 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 80 kişi yaralandı. Öte yandan bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem daha meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedilirken; çok sayıda vatandaşımız korkuyla birlikte sokakta sabahladı, bazı binalarda da yıkımlar meydana geldi.

KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN'IN AK PARTİ'YE KATILMASINA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti sıralarından AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın rozetini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Özcan'ın AK Parti'ye geçmesine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan ise tepki geldi. Çerçioğlu, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Halkın oyu Cumhur'a değil Millet ittifakınaydı. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

2019 seçimlerinde İyi Parti'den Nazilli Belediye başkanlığına aday olan Kürşat Engin Özcan, seçimleri kazanmasının ardından ilçenin yeni belediye başkanı olarak göreve geldi. Yaklaşık 3 yıldan bu yana görevini sürdüren Özcan bugün AK Parti'ye katıldı. Kürşat Engin Özcan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

EKİM AYINDA EVLENEN MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN, TEK CELSEDE BOŞANDI

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile tek celsede boşandı. 5 dakikalık duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çiftten Aydın adliye önünde "Yürütemedik" derken Boluğur da "Babam var" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi'ne başvuran çift, bugün tek celsede boşandı.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO! ALMAN FUTBOLCULAR AĞIZLARINI KAPATTI, ORTALIK KARIŞTI

2022 Dünya Kupası'nda her gün yeni bir olay patlak veriyor. Milli marşlarını okumayan İranlı futbolculardan sonra Almanlar da maç öncesi bir protesto yaptı. FIFA'nın LGBT'ye destek veren "One Love" bandını takmasını yasaklaması üzerine Alman futbolcular seremoni sırasında ağızlarını kapatarak tepki gösterdi. FIFA'nın vereceği cevap merak ediliyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uzun yıllar unutulmayacak protestolar yapılıyor. Milli marşını okumayan İranlı futbolculardan sonra Almanlar'dan da seremoni de bir protesto geldi.

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