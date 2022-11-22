Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 KASIM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI MESAJI: EN KISA SÜREDE TANKIMIZLA HEPSİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı'nın açılışında değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütlerine yönelik kara harekatı mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen baraj ve HES'in açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine yönelik kara harekatı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi. En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SİSİ İLE TOKALAŞTIĞI FOTOĞRAF KILIÇDAROĞLU'NU KÜPLERE BİNDİRDİ: BU RESMEN TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAKTIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştığı fotoğrafa tepki gösterdi. Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu, ne oldu Allah aşkına. Bu ne demektir? Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 YILDIR SEVGİLİSİ OLARAK ANILDIĞI HINCAL ULUÇ'UN CENAZESİNE KATILMAYAN ECE GÜRSEL'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Manken Ece Gürsel, 20 yıldır adının aşk dedikodularına karıştığı Hıncal Uluç'un cenazesine katılamadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Gürsel, "Bir daha dünyaya gelsem yine sevgilin olarak anılır. AYnı haberlere imza atardım. Ben, ismimin seninle anılmasından hep gurur duydum. Hakkım helal olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin duayen gazetecilerinden biri olan Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Uluç'u son yolculuğunda spor, sanat ve siyaset dünyasından sevenleri yalnız bırakmadı. Törene katılamayan Hıncal Uluç'un 20 yıllık arkadaşı Ece Gürsel'den duygusal paylaşımlar geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK SÜRPRİZ! TURNUVANIN FAVORİSİ ARJANTİN, SUUDİ ARABİSTAN'A MAĞLUP OLDU

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, öne geçtiği karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. En büyük favorilerden biri olarak gösterilen Arjantin'in turnuvanın henüz başında aldığı bu şok mağlubiyet tüm otoriteleri şaşırttı.

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

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