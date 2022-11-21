Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 KASIM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

GAZİANTEP'E DÜZENLENEN SALDIRININ ARDINDAN DİYARBAKIR 8. ANA JET ÜSSÜ'NDEN F-16'LAR HAVALANDI

PKK'nın sınır ötesinden Karkamış tarafına attığı roketler nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız da yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem Pençe Kılıç Harekatı hem de sınır ötesinden gelen saldırılara ilişkin, "Harekatlarımız hem karadan hem havadan devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'lar ise saldırı bölgesine doğru hareket etti.

Fırat'ın doğusundan Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederken, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.

"6'LI MASAYI TERK ET" POLEMİĞİ BÜYÜYOR! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKŞENER'E BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." yanıtını vermişti. Konu hakkında konuşan Erdoğan, "Böyle bir cevap mı olur? 6'lı masada 'Şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'edikkat çeken bir çağrıda bulundu. Önce muhalefete yüklenen Erdoğan, "İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA TİYATRO EKİBİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüs sürücüsü tutuklandı.

'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan oyuncuları taşıyan oyuncuları taşıyan minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

DÜŞTÜ MÜ ATLADI MI? ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN TORUNUNUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, dün İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Albayrak'ın vefat eden torununun, AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bırakarak intihar ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı dün İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bostancı'nın intihar ettiği öne sürüldü.

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