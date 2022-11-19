Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 KASIM 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KARDEŞİNİ KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU'NA , CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal beye Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün 68 yaşında hayatını kaybetti. İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

BU DA İMAMOĞLU'NUN ÇIKGIN PROJESİ! İSTANBUL'UN BİR UCUNDAN DİĞERİNE 53 DAKİKADA GİDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak." ifadelerini kullandı. Proje ile 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın projelerinden biri olan HızRay'la ilgili müjdeli haberi verdi. Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak HızRay projesinde sona gelindiğini belirten İmamoğlu, konuya ilgili bir de video paylaştı.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA BABA BARIŞ ARDUÇ, KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

2020 yılında nikah masasına oturduğu Gupse Özay ile 2 ay önce ilk bebeklerine kavuşan Barış Arduç, sosyal medya hesabından kızının yüzünü göstermeden bir paylaşım yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Rol aldıkları Deliha setinde tanışarak uzun yıllar aşk yaşayan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti 2020 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift, 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

ERKEKLERİN ELİNİ SIKAN SALAH'TAN KADIN GÖREVLİYE OLAY HAREKET! YÜZÜNDEKİ İFADE HER ŞEYİ ANLATIYOR

Mısır'ın Belçika'yı 2-1 yendiği hazırlık maçı sonrası Mohamed Salah kendisine verilecek ödülü almak için kenara gelirken, erkeklerin elini sıkıp kadın görevlinin elini sıkmadı. Kadının şaşkınlığı yüzüne yansırken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Mısır, mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın hareketi gündeme oturdu.

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