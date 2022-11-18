Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 KASIM 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ERDOĞAN'IN YARDIMCISINDAN DAVUTOĞLU'NUN "BAŞBAKANKEN KULLANDIĞIM UÇAKLA UYUŞTURUCU TAŞINDI" İDDİASINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakanlık yaptığı dönemde kendisinin de kullandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla uyuşturucu taşındığını ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi. Oktay, "Allah'tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun, Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun, bu ülkenin Başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı yapmışsın bu ülkenin. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin?" dedi.

Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Programı'nı açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dün katıldığı bir etkinlikte iktidara yönelik sert suçlamalar yöneltti. Başbakanlık yaptığı dönemde kendisinin de kullandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla uyuşturucu taşındığını ifade eden Davutoğlu, "Eğer bu uçak bu şekilde yakalandıktan sonra İçişleri Bakanı hala o koltukta oturuyorsa ve Cumhurbaşkanının sesi çıkmıyorsa kimse milli haysiyetten bahsedemez" diye konuştu.

64 İLİMİZİ KAPSAYAN SEÇİM ANKETİNDE SÜRPRİZ RAKAMLAR! EN BÜYÜK ŞOKU MHP VE HDP YAŞAYACAK

30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı ise yüzde 25.3 olarak belirlendi. İYİ Parti'nin yüzde 16.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 7.8, MHP'nin oy oranı ise yüzde 6.8'de kaldı.

Türkiye 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler çalışmalarına son sürat devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan ve çoklu tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

KÖPEĞİYLE OYUN OYNARKEN DUDAĞI YARILAN MÜGE ANLI, CANLI YAYINA GEÇ KALDI

Köpeğiyle oynarken dudağından yaralanan ve hastanelik olan Müge Anlı, hafta içi her sabah canlı yayınlanan programının bugünkü bölümüne geç çıkmak zorunda kaldı. İzleyicilerden özür dileyen Anlı, "Dudağımdaki kan durmayınca hastaneye gittim, dikiş atıldı" dedi.

Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı, bugün yayınlanan canlı yayına geç çıktı. Programı küçük ve beklenmedik bir kaza sebebiyle geç açmak durumunda kaldığını belirten Müge Anlı, yaşadıklarını anlattı.

DÜNYA KUPASI İÇİN GETİRİLEN YASAK RESMEN AÇIKLANDI! İBRAHİM KALIN, KATAR'I TEBRİK ETTİ

Pazar günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası öncesi FIFA, turnuvanın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı. Alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın kamu düzeni açısından mantıklı bir karar aldığını belirtti.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala FIFA, alkollü içki satışı yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

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