Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 KASIM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'IN "6'LI MASAYI TERK ET" ÇAĞRISINA YANIT: KUMAR MASASINDA OLMADIK, BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısına yanıt geldi. Akşener, "Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Biz, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstiklal saldırısından Togg'a kadar birçok konuda açıklama yapan Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İMAMOĞLU'NUN CANLI YAYINDA LAF ATTIĞI ŞADİ YAZICI'DAN YANIT GELDİ: İLLÜZYONLARINI BOZDUM, ÖFKE NÖBETİNE KAPILDILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında geçtiğimiz günlerde açılışta gerginlik yaşadığı ve sonrasında salondakilerin saldırısına Uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya "Bizi kıskanıyorlar" diye laf attı. Başkan Yazıcı da İmamoğlu'nun bu sözlerine yayınladığı video ile yanıt verdi. Yazıcı yaptığı açıklamada "İllüzyonunu bozmuş olduğumu gördüm. Sanırım bu yüzden öfke nöbetine kapıldılar" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, geçen ay düzenlenen bir açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İBB Başkanlığı döneminde tesisin temelini attığı ve birinci etabının açılışını yaptığı için teşekkür etmiş ve bu konuşması protestolara neden olmuştu. Kendisine yönelik saldırıdan son anda kurtulan Yazıcı'ya, salonda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sert sözlerle yüklenmişti.

BOŞANMA KARARININ ARDINDAN HER ŞEYİ TEK KALEMDE SİLEN MERVE BOLUĞUR, GELİNLİKLİ FOTOĞRAFLARINA KIYAMADI

Ekim ayında evlendiği Mert Aydın ile boşanma kararı alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Aydın" soyadını kaldırarak birlikte oldukları tüm fotoğrafları da sildi. Düğününde kendisini çok beğendiğini her fırsatta dile getiren Boluğur, hesabındaki gelinlikli pozlarını silmeye kıyamadı.

Yıllar önce yayınlan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Evliliğinin başında eşiyle fikir ayrılıkları yaşamaya başlayan Boluğur, boşanma kararı aldı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafları silen Boluğur, bazılarını silmeye kıyamadı.

BALOTELLİ'Yİ UNUTUN! ADANA DEMİRSPOR TÜM TÜRKİYE'NİN "YOK ARTIK" DİYECEĞİ İMZAYI ATTIRIYOR

Adana Demirspor, Süper Lig'e damga vuracak bir transfer için daha harekete geçti. Sezon başında Mario Balotelli'yi kaybeden Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u renklerine bağlamaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Yaptığı sansasyonel transferlerle büyük ses getiren Adana Demirspor, yine büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Mavi Şimşekler'in Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u kadrosuna katacağı öne sürüldü.

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