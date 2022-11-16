Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE HANGİ ÜLKEYE AİT? NATO DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN TARTIŞMAYA NOKTAYI KOYDU

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bir köye düşen füze ile 2 sivilin hayatını kaybetmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Gözlerin çevrildiği Rusya, saldırıyla bir alakaları olmadığını açıklarken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Polonya'ya düşen füze büyük ihtimalle Ukrayna'nın hava savunma sistemi kaynaklı ama herhangi bir kasıt yok." dedi.

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

ERDOĞAN'IN İSTİKLAL SALDIRISIYLA İLGİLİ SÖZLERİ G20 ZİRVESİ'NE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde 2 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristler kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır" diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Olayın ardından saldırıyı düzenleyen kadın terörist yakalandı. Onunla birlikte 50 kişi daha gözaltına alındı.

ADNAN OKTAR'A 8658 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, KEDİCİKLERİN İFADELERİ GÜNDEM OLDU: BERAAT ETMELİ

Örgüt yöneticisi olma suçundan yargılanan Adnan Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl, toplamda ise 8658 yıl hapis cezası verildi. Davayla ilgili bir hafta önce ifade veren kedicikler ise Oktar'ı sevmekten vazgeçmeyeceklerini söyleyerek beraatini istediler.

Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme toplamda Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından 10 Kasım'da hakim karşısına çıkan Oktar'ın kediciklerinin ifadeleri yeniden gündeme geldi.

ESKİ BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU JOHN CAREW, 14 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Norveç'te gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu John Carew, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 45 bin 353 sterlin de para cezası alan Carew'in suçu kasten işlediği tespit edilirse cezası iki katına çıkabilir.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarların gönlünde taht kuran, Norveç futbolunun önde gelen golcülerinden eski futbolcu John Carew'in başı büyük dertte.

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