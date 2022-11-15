Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 KASIM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

TAKSİM BOMBACISININ YAKALANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE TERÖRİST İLE EVDEKİ AİLE ARASINDA GEÇEN DİYALOG

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bombayı koyan kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi. Teröristin burada Suriyeli bir aile ile kaldığı, eve gelir gelmez üzerindeki kıyafetleri çöpe atmak istediği ve bu sırada "Neden bunu yapıyorsun?" sorusuyla karşılaştığı öğrenildi. Ayrıca teröristin polislerin eve geldiğini duyduktan sonra balkon camını kırarak aşağıya atlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. Patlamaya neden olan bombayı caddeye koyan kadın terörist Ahlam Albashır, saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı hücre evinde yakalandı. Kadın teröristle birlikte olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 50 kişi daha gözaltına alındı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMA SONRASI TAZİYE MESAJI YAYIMLAYAN 97 ÜLKEYE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, birçok ülke taziye mesajlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına tepki gösteren ve başsağlığı dileğinde bulunan 97 ülkeye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

İstanbul'un simgelerinden İstiklal Caddesi'nde pazar günü bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır kısa sürede yakalanırken, şahsın PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.

HADİ HAYIRLISI - ISTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİNİN MONTAJI DEVAM EDİYOR

Yönetmenliğini Şiar Zaim'in yaptığı, senaryosu Davut Bekri ve Cengiz Küçükayvaz tarafından yazılan "Hadi Hayırlısı – Istakoz'un Haritası" filminin montajı devam ediyor.

Yapımcılığını Davut Bekri'nin üstlendiği "Hadi Hayırlısı – Istakoz'un Haritası" filminin montajı tam gaz devam ediyor. Montajının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Willer Film imzalı filmin vizyon tarihi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan 2023 olarak açıklandı.

VALERİAN ISMAEL'İN YARDIMCISININ BEŞİKTAŞ'TAN SONRA İMZA ATTIĞI TAKIM AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekiplerinden AFC Fylde'ye imza attı. 41 yaşındaki Murray'in bu kadar alt ligden bir takımın başına geçmesi futbolseverleri oldukça şaşırttı.

Beşiktaş ile aldığı art arda kötü sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Valerien Ismael'in yardımcısı olan Adam Murray, sürpriz bir imza attı.

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