Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 KASIM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

BİR KİLOLUK BOMBAYI O VERMİŞ! KADIN TERÖRİSTLE BAĞLANTISI ÇÖZÜLDÜ, POLİS HER YERDE ARIYOR

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashir'in sorgusu sürüyor. Kadının, erkek bir terörist ile karı koca kılığında İstanbul'a geldiği öğrenildi. Öte yandan 'koca' kılığındaki teröristin Albashir'e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki patlayıcıyı verdiği ve İstiklal Caddesi'ne gönderdiği de tespit edildi. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan erkek terörist, polis tarafından her yerde aranıyor.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, caddeye bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir ise sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

6 PARTİ, DEVA EV SAHİPLİĞİNDEKİ TOPLANTIDAN SONRA BİLDİRİ YAYINLADI: MASANIN GENİŞLEMESİNİ GÖRÜŞTÜK

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masanın 8'nci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bildiri yayınlayan partiler, masanın genişlemesiyle ilgili konuyu da görüştüklerini belirtti. Ancak toplantı sonrası yayınlanan bildiride Bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya katılımının onaylanıp onaylanmadığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan ve 2023 seçimlerinde birliktelik sağlayarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönmeyi hedefleyen 6'lı masa bugün 8'nci toplantısını DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Saadet lideri Karamollaoğlu ve DP lideri Gültekin Uysal katıldı.

ÜNLÜ OYUNCU CANSEL ELÇİN İSTİKLAL'DEKİ BOMBALI SALDIRIDAN KIL PAYI KURTULMUŞ

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili ünlü oyuncu Cansel Elçin'den dikkat çeken açıklama geldi. Saldırı esnasında orada olduğunu söyleyen Elçin, kıl payı kurtulduğunu belirterek, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırı 6 vatandaşımızı hayattan koparırken, 81 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra başlatılan çok yönlü soruşturmada olayı kadın teröristin gerçekleştirdiği belirtildi. Çantayı banka bıraktığı çevredeki kameralardan tespit edilen Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli terörist Küçükçekmece'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

MESSİ'NİN HAVAALANINDAKİ FOTOĞRAFI KIYAMETİ KOPARDI! HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar'a geldi. Özellikle Lionel Messi büyük bir coşkuyla karşılanırken, dünyaca ünlü futbolcunun havaalanındaki bavullu fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Futbolseverler, Messi'nin fotoğrafını paylaşırken "Dünya Kupası'nı almaya geldi." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala milli takım kafileleri ülkeye gelmeye başladı.

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