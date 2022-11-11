Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 11 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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11 KASIM 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

RUSYA GERİ ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI! UKRAYNA AKSERLERİ HERSON'UN MERKEZİNE BAYRAKLARINI ASTI

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Herson kentinden çekilme kararı alması dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu karardan sadece 2 gün sonra Rus ordusu bölgeden çekildi. Ukrayna ordusu bugün Herson şehir merkezine girip meydanlara Ukrayna bayrağı astı. Karşısında askerlerini gören Ukrayna halkı ise sevinçten ağladı.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, iki gün önce Rus ordusunun Herson'dan çekilerek Dnipro Nehri'nin sol yakasına konuşlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından bugün bölgede önemli bir gelişme daha yaşandı.

G20 ÖNDESİ RUSYA'NIN YOĞUN TÜRKİYE MESAİSİ: TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Endonezya'da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nde ülkelerin gündemleri netleşmeye başlarken Rusya'dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zirvede Türkiye ile doğal gaz iş birliğinin geliştirilmesi, tahıl ve gübre tedarikinin organize edilmesiyle ilgili bir dizi özel girişimin duyurulmasının planlandığını söyledi.

Endonezya'da önümüzdeki hafta düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Rusya'nın katılımına yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını, Rusya'yı başında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un olacağı bir heyetin temsil edeceğini söyledi.

NİHAT DOĞAN, YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENDİĞİ EŞİYLE POZ VERDİ

Türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında apar topar evlendiği hamile eşi Arzu Doğan ayna karşısında poz verdi. Baba olmak gün sayan Doğan'ın eşi, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında İranlı sevgilisi Arzu Hanım ile sessiz sedasız evlendi. Doğan, eşi hamile olduğu için sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA KURALAR ÇEKİLDİ! İŞTE SÜPER LİG DEVLERİNİN RAKİPLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri gerçekleştirildi. Tüm Süper Lig devlerinin olduğu kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu.

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