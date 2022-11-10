Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 KASIM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLSUN? İŞTE KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'IN YARIŞTIĞI ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ

2023 yılında yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili bir anket çalışması yapan Areda Araştırma, vatandaşlara "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 41.3'ü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu derken, ikinci sırada yüzde 19.1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ, MHP LİDERİ BAHÇELİ'YLE İLGİLİ SUSKUNLUĞUNU BOZDU! SÖZLERİ ÇOK SERT

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'ye yönelik ağır eleştiri yapmamasıyla biliniyordu. Özdağ'dan uzun süre sonra Bahçeli'yle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Bahçeli'nin "AK Parti-HDP görüşmesini normal karşılamasını" değerlendiren Özdağ, "Normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ve CHP'ye yönelik sert eleştiriyle öne çıkıyordu. Mhp'ye bu kadar sert davranmayan Özdağ'a konu sorulduğunda " Mhp'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.

KALÇA KEMİĞİ KIRILAN TÜRKER İNANOĞLU, HASTANEYE KALDIRILDI

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, kalça kemiğini kırarak hastanelik oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemediği ileri sürüldü.

Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu, hastanelik oldu. Geçtiğimiz aylarda bel fıtığı ameliyatı olan usta ismin kalça kemiğini kırdığı öğrenildi.

5 YIL ÖNCE 588 MİLYON TL MAAŞ ALAN YILDIZ FUTBOLCU, ŞİMDİ GÜNLÜK 84 LİRAYA ÇALIŞIYOR

Kariyerinin en parlak döneminde tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması ile hakkında dava açılan Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy, kaldığı hapishanede günlük 4 dolara (84 TL) çalışıyor. Mendy, 2017 yılında 50.6 milyon Sterlin bonservis ve 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) maaş karşılığında İngiliz ekibine imza atmıştı.

1 yıl önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hapse giren ve yargılaması devam eden Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy'nin cezaevinde çalıştığı günlük ücreti duyanlar "Nereden nereye" demekten kendini alamıyor.

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