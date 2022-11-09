Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YAPTIĞI SAVUNMA KURTARMADI! EKMEK ÜRETİCİLERİ SENDİKASI BAŞKANI CİHAN KOLİVAR TUTUKLANDI

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." sözleri nedeniyle tutuklandı. Kolivar ifadesinde, "Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ ZİRVE! CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN, İTTİFAK ORTAĞI BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. İkilinin ziyaretiyle ilgili servis edilen fotoğraf karelerinde Bahçeli'nin yüz ifadesinin asık olması dikkatlerden kaçmadı. Liderlerin kritik zirvesi 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesine ilişkin fotoğraflar da servis edildi. Çekilen karelerde Bahçeli'nin ciddi tavrı ve yüz ifadesi dikkat çekti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARA DESTEK VEREN RAPÇİ SAMAN YASİN'E İDAM CEZASI VERİLDİ

İran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki rap şarkıcısı Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Duruşmada verilen cezayı öğrenen şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor. Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.

GİTTİĞİ TAKIMDA ADETA ŞOV YAPIYOR! GALATASARAY, YILDIZ FUTBOLCUYU GÖNDERDİĞİNE BİN PİŞMAN

Sezon başında kiralık olarak gönderildiği Nantes'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Muhammed yeni takımında adeta küllerinden doğdu.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda Mısır Süper Ligi ekiplerinden Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e toplamda 6 milyon Dolar ödeme yaptı.

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