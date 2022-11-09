Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 9 Kasım 2022 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." sözleri nedeniyle tutuklandı. Kolivar ifadesinde, "Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.
İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. İkilinin ziyaretiyle ilgili servis edilen fotoğraf karelerinde Bahçeli'nin yüz ifadesinin asık olması dikkatlerden kaçmadı. Liderlerin kritik zirvesi 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesine ilişkin fotoğraflar da servis edildi. Çekilen karelerde Bahçeli'nin ciddi tavrı ve yüz ifadesi dikkat çekti.
İran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki rap şarkıcısı Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Duruşmada verilen cezayı öğrenen şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.
İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor. Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.
Sezon başında kiralık olarak gönderildiği Nantes'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Muhammed yeni takımında adeta küllerinden doğdu.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda Mısır Süper Ligi ekiplerinden Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e toplamda 6 milyon Dolar ödeme yaptı.
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