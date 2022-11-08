Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 KASIM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KILIÇDAROĞLU "ONURUN VARSA İSTİFA ET" DEDİ, BAKAN SOYLU'NUN CEVABI ÇOK DAHA SERT OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine uyuşturucu tartışmaları üzerinden yüklenen ve istifa çağrısında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir paylaşımla yanıt verdi. Bakan Soylu paylaşımının sonunda "Kılıçdaroğlu onursuzdur" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin verilerini anımsattı. Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuştu.

HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALIYOR? ANKET ŞİRKETLERİ İLE YILDIZI BARIŞMAYAN BAHÇELİ'Yİ KÜPLERE BİNDİRECEK SONUÇ

Aksoy Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.7, CHP'nin oy oranı ise yüzde 28.1 olarak belirlendi. İYİ Parti'nin yüzde 13'lük kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP ise yüzde 7.4'te kaldı.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az süre kalırken anket şirketleri de art arda anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklarken, muhalefetin adayı ise halen belirsizliğini koruyor.

SERAY SEVER, PINAR ALTUĞ'UN KENDİSİNE NEDEN KÜSTÜĞÜNÜ ANLATTI: YAŞLA İLGİLİ ŞUURSUZLUĞUMU DUYUNCA BOZULDU

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever, katıldığı programda Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlattı. Yıllar önce Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlatan Sever, "Behzat Uğur'a 'Pınar gelince oğlanı sakla' dedim. Şuursuzluğumu duyunca bana bozuldu" dedi.

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sunucu Seray Sever, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucağına aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Sever, Pınar Altuğ'un yıllarca kendisine neden küstüğünü anlattı.

DERBİ SONRASI HEMEN HAREKETE GEÇTİ! ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A SÜRPRİZ TELEFON

Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sarı-kırmızılılara sürpriz bir telefon geldi. Koç, derbiyi statta izleyen Jorge Jesus'u en iyi şekilde ağırladıkları için Galatasaray yönetimine teşekkür etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus tribünden izlerken, karşılaşma sonrası Ali Koç sarı-kırmızılı yönetime telefon etti.

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