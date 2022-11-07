Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 KASIM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

RUSYA'NIN SALDIRILARI SONRASI KİEV BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KRİTİK UYARI: HALK ŞEHRİ TAHLİYE ETMEYE HAZIRLIKLI OLMALI

Aylardır savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Rusya, başkent Kiev'i bombardıman altına alırken kentteki altyapı tesislerini hedef alıyor. Elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı başkentte Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko halka seslenerek, "Kiev sakinleri, tamamen elektrik kesintisi yaşanması halinde şehri tahliye etmeye hazırlıklı olmalı." ifadelerini kullandı.

24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya karşı işgal operasyonu başlatan Rusya, aylardır süren saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardımana tutan Rus ordu Su, son olarak Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini hedef aldı.

AK PARTİ HEYETİNİN HDP'Yİ ZİYARETİNE CHP'DEN İLK YORUM: SOYUNDUĞUNUZ YERDE GİYİNİN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin bilgi vermek için CHP ve İYİ Parti'nin yanı sıra HDP'yi de ziyaret etti. Bu görüşme hem AK Parti içinden hem de muhalefetten tepki gördü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuya ilişkin "Eğer siz değer ve ilkeler siyaseti yapıyorsanız, soyunduğunuz yerde giyineceksiniz. Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığındaki AK Parti heyeti, geçtiğimiz hafta başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Heyetin HDP ziyareti ise hem AK Parti içinden hem de bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. İktidarın, HDP için mecliste bulunmaması gereken bir parti olduğunu söylediğini belirten AK Partililer politikanın netleşmesinde karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

BOMBA İDDİA: CEM YILMAZ VE OYUNCU SEDA AKMAN AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Son olarak kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile ilişkisini noktalayan komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü meslektaşı Seda Akman'a kaptırdığı ileri sürüldü. Yılmaz'ın bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı sevgilisine yeni projesinde de rol verdiği öğrenildi.

Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grup lideri olarak çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla gerçekleşti. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe 'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

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