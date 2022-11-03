Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 KASIM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN'IN SEÇİM KONVOYUNA SİLAHLI SALDIRI

Seçim çalışmaları kapsamında destekçileriyle birlikte başkente doğru yürüyüş başlatan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya korumalar tarafından karşılık verilirken, Han bacağından yaralandı. Yapılan resmi açıklamada, saldırının planlı bir suikast girişimi olduğu ve iki saldırgandan birinin ölü, diğerinin de sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.

28 Ekim'de Lahor'dan beraberindeki destekçileriyle başkente doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ghakar Mandi şehrine ulaştı. PTI lideri Han, burada yaptığı açıklamada, "Kimse bizim hareketimizin İslamabad'da sona ereceğini düşünmesin. Bu hareket seçimler yapılana kadar 10 ay sürecek." dedi. PTI Genel Sekreteri Asad Umar da 11 Kasım'da İslamabad'a ulaşacaklarını belirtti.

26 İLDE VATANDAŞLARA SORULDU: ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE, BU SORUNU HANGİ PARTİ ÇÖZER?

ASAL Araştırma tarafından 26 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara yöneltilen "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna yüzde 64.1'i ekonomik sıkıntılar yanıtını verdi. Aynı soruya yanıt verenlere ikinci olarak "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 30.8'i tercihini AK Parti'den yana kullandı.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

AYÇA AYŞİN TURAN'I GÖZYAŞLARINA BOĞAN SORU: ÇOCUKLUĞUM BİTTİ

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Empati adlı programa konuk oldu. Güzel oyuncu, yaşadığı zor günleri anlatarak, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi.

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV'de ekranlara gelen Empati programına oyuncu Ayça Ayşin Turan konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Turan cevapladı.

MERİH DEMİRAL İÇİN GEMİLERİ YAKTILAR! 2 DÜNYA DEVİ MİLLİ FUTBOLCU İÇİN KARŞI KARŞIYA

Atalanta formasıyla başarılı bir sezon geçiren Merih Demiral'a dünya devleri talip oldu. Milli oyuncuyu, Manchester United ve Real Madrid'in listesine aldığı belirtildi. İtalyan ekibinin ise Demiral için gelecek 50 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmesi beklenmiyor.

Milli stoper Merih Demiral, Manchester United ve Real Madrid'in radarına girdi. Dünya devlerinin sezon sonunda başarılı savunmacı için girişimde bulunması bekleniyor.

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