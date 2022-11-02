Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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TAHIL SEVKİYATI KRİZİNİN AŞILMASI DÜNYA BASININDA! MANŞETLERDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tahıl krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl krizinin aşıldığını, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Tahıl Sevkiyatı bugün 12'den itibaren eskisi gibi devam edecek. Öncelik Afrika ülkeleri olacak" sözleri ile duyurdu. Bu haber dünya basınında geniş yankı bulurken, manşetlerde Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya'nın askıya alması nedeniyle durdurulan tahıl sevkiyatıyla ilgili müjdeli bir haberi paylaşarak, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Tahıl sevkiyatı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek" dedi. Bu haber dünya basınında oldukça geniş yankı uyandırdı.

AK PARTİ'NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TRAFİĞİ BAŞLIYOR! ÖNCE CHP SONRA HDP'YE GİDECEKLER

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamındaki ziyaretlerine başlıyor. AK Parti tarafından bugün saat 15.30'da CHP'ye, 16.30'da da HDP'ye ziyaret düzenlenecek.

Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği yapmaya hazırlanan AK Parti, yoğun görüşme trafiğine başlıyor.

13 YIL SONRA DESTANSI BİR DÖNÜŞ YAPIYOR! AVATAR: SUYUN YOLU'NDAN YENİ FRAGMAN GELDİ

2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada rekor üstüne rekor kıran Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'nun uzun fragmanı yayınlandı.

2009 yılında vizyona giren ve 'dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'ndan beklenen fragman geldi.

HER ŞEY MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI! ESKİ FENERBAHÇELİ ELJİF ELMAS SAHA İÇİNDE RESMEN DAYAK YEDİ

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dün gece oynanan Liverpool-Napoli maçına eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas ile Liverpool'un forveti Darwin Nunez arasındaki kavga damga vurdu. Sözlü atışmayı şiddete dönüştüren Nunez, Eljif Elmas'ı kafasından tutarak diziyle tekmeledi. Skandal bir karara imza atan maçın hakemi ise Nunez'e yalnızca sarı kart verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Liverpool- Napoli maçında saha içinde büyük bir olay yaşandı. Liverpool maçı 2-0 kazanırken, maçın son anlarında Napoli'de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas oyuna alındı. Ardından Liverpool'un forveti Darwin Nunez'le Elmas arasında tartışma yaşandı.

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