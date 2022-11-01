Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son1 Kasım 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

1 KASIM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

3 KAMU BANKASI, TOGG SATIN ALMAK İSTEYENLERE ÖZEL KREDİ DESTEĞİ VERECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki şubat ayında ön siparişleri alınması beklenen Togg'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Togg satın almak isteyen vatandaşlara 3 kamu bankası tarafından özel kredi desteği verileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil Togg, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fabrikada banttan indirildi. Önümüzdeki günlerde üretimine başlanacak Togg için ön siparişler şubat ayından itibaren alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada özel bankaların vatandaşlara kredi desteği açısından elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

SON SEÇİM ANKETİNDE AK PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI AMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİ KAPTIRDI

AREA Araştırma tarafından son gerçekleştirilen seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette parti sıralamasında AK Parti yüzde 33.2 ile ilk sıraya yerleşirken, beğenilen siyasetçiler sıralamasında ilk sırayı yüzde yüzde 48.2 ile Mansur Yavaş aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 36.2 ile ikinci sırada geldi.

Türkiye'nin yavaş yavaş seçim atmosferine girdiği dönemde, anket şirketleri tarafından hazırlanan anketler de büyük ilgi görmeye başladı. Bu kapsamda son çalışma, AREA Araştırma'dan geldi. Ankette, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

28 YAŞINDAKİ RAPÇİ TAKEOFF, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü rapçi Takeoff, katıldığı bir partide silahlı saldırıya uğradı. Çıkan tartışmada vurulan 28 yaşındaki rapçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü.

TAHKİM KURULU'NDAN ABDÜLKERİM BARDAKCI KARARI! DERBİDE FORMA GİYEBİLECEK

Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Deneyimli stoper, sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya PFDK tarafından 2 maç ceza verilmişti. Tahkim Kurulu, deneyimli savunmacının cezasında indirime gitti.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.