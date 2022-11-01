Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son1 Kasım 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki şubat ayında ön siparişleri alınması beklenen Togg'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Togg satın almak isteyen vatandaşlara 3 kamu bankası tarafından özel kredi desteği verileceğini dile getirdi.
Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil Togg, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fabrikada banttan indirildi. Önümüzdeki günlerde üretimine başlanacak Togg için ön siparişler şubat ayından itibaren alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada özel bankaların vatandaşlara kredi desteği açısından elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
AREA Araştırma tarafından son gerçekleştirilen seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette parti sıralamasında AK Parti yüzde 33.2 ile ilk sıraya yerleşirken, beğenilen siyasetçiler sıralamasında ilk sırayı yüzde yüzde 48.2 ile Mansur Yavaş aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 36.2 ile ikinci sırada geldi.
Türkiye'nin yavaş yavaş seçim atmosferine girdiği dönemde, anket şirketleri tarafından hazırlanan anketler de büyük ilgi görmeye başladı. Bu kapsamda son çalışma, AREA Araştırma'dan geldi. Ankette, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Dünyaca ünlü rapçi Takeoff, katıldığı bir partide silahlı saldırıya uğradı. Çıkan tartışmada vurulan 28 yaşındaki rapçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü.
Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Deneyimli stoper, sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya PFDK tarafından 2 maç ceza verilmişti. Tahkim Kurulu, deneyimli savunmacının cezasında indirime gitti.
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