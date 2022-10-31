Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 31 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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31 EKİM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ERDOĞAN, EŞCİNSEL EVLİLİĞİ YASALLAŞTIRAN MEKSİKA'YI İŞARET ETTİ: BİZDE DE BU ÇALIŞMAYI YÜRÜTENLER VAR, KARŞISINDA DURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda anayasa değişikliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Meclis'e gelecek teklifle başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Meksika'yı işaret ederek eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var ama biz sonuna kadar karşısında duracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe müftüleri istişare toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, önceki gün alınan kararla Meksika'nın tamamında eşcinsel evliliğe izin verilmesini örnek göstererek, şunları söyledi:

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HOŞUNA GİTMEYECEK ÇIKIŞ! GÖZLER AK PARTİ'DE

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel başkanının Cumhurbaşkanı olmasının önünü açan sistemle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Destici, "Önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" dedi. Destici'nin bu sözleri sonrasında gözler AK Parti cephesine çevrildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da yanıtladı. Destici'nin açıklamaları arasında en dikkat çeken satırlar, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkındaki açıklamalarıyla ilgili oldu.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI OLAY OLMUŞTU! MELİKE ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ, EŞİ ÇIKTI

Son dönemin dikkat çeken şarkıcılarından Melike Şahin, adının Sedat olduğu öğrenilen erkek arkadaşıyla fotoğraflarını paylaştı. Ancak ortaya atılan yeni bir iddiaya göre ikilinin evli olduğu söylendi.

Son dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Melike Şahin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı.

JORGE JESUS'UN SAKATLIK YAŞAYAN İSTANBULSPORLU FUTBOLCUYA TEKME ATTIĞI GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5-2 galibiyetle biten İstanbulspor maçında rakip futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki çekti. Bir taraftarın cep telefonuyla anbean kaydettiği videoda, Jesus'un sakatlandığı için saha kenarında yatan futbolcunun kalçasına tekme atarak "Ayağa kalk" işareti yaptığı görülüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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