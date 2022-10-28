Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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ANKARA'DA 'TÜRKİYE YÜZYILI' HEYECANI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SALON ÖNÜNDE DİKKAT EÇEKEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "Türkiye Yüzyılı" sloganıyla hazırlanan vizyon belgesini açıklayacak. Tören öncesi salon önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Karşımda şu anda KIZILELMA'yı görüyorum. Öbür tarafta GÖKBEY'i görüyoruz. Laf değil icraat icraat. Ve bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, alanda büyük coşku yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün Ankara Spor Salonu'nda kamuoyuyla paylaşıyor. Toplantıya katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

GÖZLER SAAT 16:00'YA ÇEVRİLDİ! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TARİHİ MESAJLAR VERECEĞİ SALONDA DİKKAT ÇEKEN BAYRAK DETAYI

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. Etkinlik öncesi hazırlanan salondaki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Salona ''kapsayıcılık'' ilkesine uygun olarak sadece Türk bayrağı asıldığı görüldü. Koltuklardaki bayrakların ise AK Partili konuklar tarafından getirildiği öğrenildi.

"Türkiye Yüzyılı'' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 16.00'da Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. Program öncesinde salondaki bayrak detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TARTIŞMA! MEHMET YALÇINKAYA'DAN TAKIM ARKADAŞINDAN ÖZÜR DİLEMEYEN BÜŞRA'YA TEPKİ

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde özür krizi yaşanıyor. Burak Kaya, takım arkadaşı Büşra'nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürüyor. Araya giren şef Mehmet Yalçınkaya ise Büşra'nın Kaya'dan özür dilemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösteriyor.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, bu akşam 113. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına ise Burak Kaya ve Büşra arasındaki hakaret tartışması damga vuruyor.

GÜNEŞ'TEN TÖRENE DAMGA VURAN ELEŞTİRİ! HEDEFİNDE ARDA'YA ŞANS VERMEYEN JORGE JESUS VAR

Beşiktaş'a imza atan teknik direktör Şenol Güneş, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı soruya çarpıcı bir yanıt veren Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" ifadelerini kullandı. Güneş'in kastettiği genç futbolcunun Jesus'tan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası, genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.

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