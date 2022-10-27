Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 EKİM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI

"TSK kimyasal silah kullanıyor" açıklaması ile tepkileri üzerine çeken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, evinde gözaltına alınmıştı.

AK PARTİLİ MAHİR ÜNAL'IN CUMHURİYET ÇIKIŞI ERDOĞAN'I DA KÜPLERE BİNDİRDİ: AÇIKLAMALARIN GEREKSİZDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Cumhuriyet ve Türk dili için "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanması büyük tartışma yarattı. Ünal'ın sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ünal'ı aradığı ve "açıklamalarının gereksiz olduğunu belirttiği" öne sürüldü.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyet ve Türk dili için "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

GAZETECİ VE YAZAR AHMET TULGAR HAYATINI KAYBETTİ

Bir döneme damgasını vuran başarılı dizi Fırat'ta "Çoban Ali" karakterine hayat veren gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

ERTEM ŞENER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA VERDİĞİ BİLGİ FUTBOLSEVERLERE KANAL DEĞİŞTİRTTİ

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi canlı anlatan ünlü spiker Ertem Şener'in verdiği bilgiler futbolseverlerin tepkisini çekti. Katalan devinin golcüsünü anlatırken, "Lewandowski'nin annesi voleybolcu, babası futbolcu, eşi karateci." ifadelerini kullanan Şener için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler, Şener'in fazla detay bilgi verdiğini bu sebeple maçı kaçırdığını savunurken, kanal değiştirdiklerini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına sahne olan Barcelona- Bayern Münih mücadelesini ünlü spiker Ertem Şener anlattı. Deneyimli spikerin maç oynanırken verdiği bilgiler futbolseverlerin tepkisini çekti.

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