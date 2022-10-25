Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 EKİM 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "İLK EVİM İLK İŞYERİM PROJESİ" TEMEL ATMA TÖRENİNDE: 500 BİN KONUTU 2028'E KADAR TESLİM EDECEĞİZ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel bugün atılıyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ankara başka güzel. Milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

8 milyona yakın insan başvurduğu "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen törende konuştu.

LİNÇTEN ZOR KURTULMUŞ! İŞTE İBB TESİS AÇILIŞINDA ŞADİ YAZICI'YA YAPILAN SALDIRININ EN NET GÖRÜNTÜLERİ

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın burada yaptığı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Kadir Topbaş'a teşekkür etmesi sonrası ortalık karıştı. Olay sonrası ortaya çıkan görüntülerde Başkan Yazıcı'nın öfkeli kalabalığın arasından güçlükle çıkarak aracına bindiği görülüyor.

2017 yılında ihale edilip yapımına 2018 yılında başlanan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3. Etap yatırımının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞİDDET İDDİASI SONRASI EBRU ŞALLI, DAHA FAZLA DAYANAMADI: ARTIK HEREKES BİR KENDİNE GELSİN!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Görgü tanığı açıklamasında "Ebru hanım bize göğsüne darbe aldığını söyledi" dedi. Bu gelişme sonrası Şallı'dan yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

HAKEM ALİ PALABIYIK'IN SACHA BOEY'E GÖSTERDİĞİ KIRMIZI KART POZİSYONUYLA İLGİLİ VAR DİYALOĞU ORTAYA ÇIKTI

Verdiği kararlarla Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran hakem Ali Palabıyık, özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla tepkilerin odağına yerleşti. Galatasaray cephesinin isyan ettiği pozisyonla ilgili VAR diyaloğu ortaya çıkarken, Palabıyık'ın VAR hakemi Koray Gençerler'in "Hocam gel, istersen bir izle" uyarısına "Ben zaten gördüm eminim, sen bana ne sunacaksın ki" yanıtını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı kırmızı kart gören Sacha Boey'in pozisyonuyla ilgili hakem Ali Palabıyık'ın uyarıya rağmen VAR'da pozisyonu izlemediği iddia edildi.

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