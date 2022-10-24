Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 EKİM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI HİNT ASILLI RİSHİ SUNAK OLDU!

Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık bilmecesi son buldu. Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Sunak, Hint asıllı olması nedeniyle de İngiltere tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün Boris Johnson'un yarıştan çekilmesinin ardından geriye Penny Mordaunt ve Rishi Sunak kaldı.

SON SEÇİMİ BİLEN ORC, İSTANBUL ANKETİNİN GENEL SONUCUNU PAYLAŞTI! AK PARTİ VE CHP ARASINDA 5.1 PUAN VAR

2018 seçimlerini en doğru bilen anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma, İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen anket sonuçlarının genel tablosunu paylaştı. Ankette yüzde 33.2 alan AK Parti, yüzde 28.1 alan CHP'ye 5.1 puan fark attı.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin anketlerde aldıkları oy oranları da daha fazla merak edilmeye başlandı. 2018 seçimlerini bilen anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma ise son anketini İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdi.

İPEK FİLİZ YAZICI İLE UFUK BEYDEMİR, ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURDU

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, Roma'da sessiz sedasız evlendi. 2 gün önce nikah masasına oturan çift, gelinlik ve damatlıkla verdiği pozları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Aşk 101 dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bir süredir 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Haziran ayında erkek arkadaşından evlilik teklifi alan güzel oyuncu, nikah masasına oturdu.

İSTANBULSPOR, TEKNİK DİREKTÖR OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE YOLLARI AYIRDI

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan ve 16. sırada bulunan İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı.

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