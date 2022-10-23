Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 23 Ekim 2022 Pazar gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 140 projenin hayata geçirileceği Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kürsüde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösteren Erdoğan, "Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası yok ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirdi.
Milyonların çıkacak kararlara kilitlendiği Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleşecek. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin bir numaralı gündem olacağı toplantıda masaya gelmesi beklenilen diğer konular ise enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hakkında merak edilenleri Ceyda Düvenci ile paylaştı. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü oyuncu "Üniversitenin son yıllarında morbid obezite noktasındaydım. Bir kırılma anı oldu ve 21 yaşında 140 kilodayken diyetisyene gitmeye karar verdim" dedi.
Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu. Düvenci, Kaygılaroğlu'na hayatının nasıl gittiğini ve kendisini nasıl hissettiğini sorarak programa başladı.
Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe, dev kulüplerin bulunduğu listeye 4. sıradan girdi. Ligde 10 maçta 29 gol bulan sarı-lacivertliler; Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ardından en fazla gol atan 4. takım oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri listede son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i geride bırakmayı başardı.
Son olarak Başakşehir'i mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe oturan Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubunda da zirvede bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu sezon attığı gol sayısı ile ise dünya devlerini geride bırakmayı başardı.
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