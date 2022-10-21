Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 EKİM 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İKİ LİDERİN YAYIN POLEMİĞİ! KILIÇDAROĞLU "KORKTU ÇIKMIYOR" DEDİ, ERDOĞAN İKİ CÜMLE İLE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunarak "Cesaretin varsa 2023 seçimlerinde karşıma çık" dedi. Kılıçdaroğlu da bu çağrıya "Sen önce canlı yayında karşıma çık" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra Erdoğan için "Korktu" diyerek bir paylaşım daha yaptı. İki lider arasında devam eden bu polemikte son çıkış Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında son dönemlerde dikkat çeken bir polemik yaşanıyor. Erdoğan, önceki gün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Hodri meydan! Yüreğin yetiyorsa seçimlerde çık karşıma" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇELEBİ'YE VERDİĞİ ÇOCUK TALİMATIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT

Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozeti taktığı sırada Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile aralarında geçen çocuk diyaloğuyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Gazetecinin "Kürtlere yönelik söylediğiniz iddia edildi. Kürtleri mi kastettiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. " dedi.

CHP'den milletvekili seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak bu partiden de istifa eden Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı. Meclis'teki partisinin grup toplantısına Çelebi'nin rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o esnada yaptığı çocuk tavsiyesi bazı kesimler tarafından sert bir dille eleştirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKAN ŞARKICI GÜLŞEN, AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Şarkıcı, kimlik tespiti yapılırken lise mezunu olduğunu aylık gelirinin de 60 bin TL olduğunu söyledi.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve 4 avukatı katıldı.

EŞİ PAYLAŞIMI SONRASI LİNÇ EDİLMİŞTİ! İLKAY GÜNDOĞAN, SÜPER LİG DEVİNE TRANSFER OLUYOR

Galatasaray'ın Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gündoğan'ın eşi, İngiltere'de iyi yemek olmadığını söylediği için linç edilmişti. Dünyaca ünlü futbolcunun henüz İngiliz devi ile yeni sözleşme imzalamaması ise Galatasaray'a gideceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Icardi, Mertens ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray, çok daha büyük bir imza için harekete geçiyor.

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