Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Ekim 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 EKİM 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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44 GÜN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS İSTİFA ETTİ

44 gün önce göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti. Göreve başladığı günden beri ekonomik krizle ve bakanların art arda istifasıyla sınanan Truss, "Kararımı Kral Charles'a bildirdim. Halefim seçilene kadar görevde kalacağım" dedi.

İngiltere'de 44 gün önce yeni hükümet kurulmuş ve Lizz Truss başbakan olarak göreve başlamıştı. Ancak ülkedeki gidişat, yeni hükümetle de düzelmedi, kriz ve kaos günden güne büyümeye devam etti.

60'LIK ALİYEV HALTER KALDIRDI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte temelini attıkları Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Program sırasında spora düşkünlüğüyle bilinen 60 yaşındaki Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

"AYLIK KAZANCIM 30 BİN TL" DİYEN CZN BURAK, ALAY KONUSU OLDU

İmar kirliliği suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CZN Burak, kimlik beyanında aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyince sosyal medyada alay konusu oldu. Fenomenin açıklaması için "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumları yapıldı.

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. Hakim karşısına çıkan ünlü isim, kimlik sorgulamasında işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi.

ERDEN TİMUR CANLI YAYINDA FENERBAHÇE ÜZERİNDEN TFF'YE YÜKLENDİ: BİZİM İÇİN VAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. VAR sisteminin uygulanış şeklini eleştiren Timur, "Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Biz VAR odası diye bir odanın varlığını Kayserispor maçında öğrendik. İlk 10 haftadaki maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezon maçlarındaki hakem kararlarına karşı tepkili olan Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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